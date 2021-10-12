أمن بومرداس يواصل الحملات التحسيسية لفائدة مستعملي الطرقات

تواصل مصالح الأمن لولاية بومرداس. عمليات التوعية والتحسيس لمصالح لفائدة مستعملي الطرقات وكذا المواطنين عبر مختلف بلديات و دوائر الولاية.

وحسب البيان. فإن العملية تضمنت مواضيع أمنية تعنى بمخاطر إستهلاك المخدرات و تأثيرها على السياقة السليمة عبر الطرقات. قام من خلالها عناصر الشرطة بتقديم نصائح و توجيهات أمنية لفائدة المواطنين و كذا مستعملي الطرقات لتوخي الحذر من الوقوع في فخ تعاطي المخدرات.

كما عمدت مصالح الشرطة بأمن الولاية عبر مختلف بلديات الولاية إلى تقديم توصيات وتوجيهات لأصحاب المحلات التجارية. بخصوص المحافظة على إتخاذ التدابير الوقائية الخاصة بكوفيد 19 لتفادي عودة موجة المرض من جديد تحت شعار – الوقاية خير من العلاج.

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