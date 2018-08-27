أمن بومرداس يوقف عشريني قام بتهديد فتاة عبر الفايسبـوك

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية بومرداس، من إيقاف شخص كان يقوم بالتهديد بنشر صور لإحدى البنات القصر.

عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ” الفايسبوك”، أين قام تلميذ قاصر رفقة والده، بتقديم شكوى لمصالح الأمن.

بخصوص قيام أحد الأشخاص، بنشر صور إبنة خالته في وضعيات غير أخلاقية عبر الفضاء الافتراضي.

لتباشر قوات الشرطة تحرياتها، وبعد التحقيق المكثف تم التوصل للجاني يتعلق الأمر بشاب عشريني من بومرداس.

ليتم توقيفه وسماعه على محضر رسمي مع مواجهته بالأدلة التقنية الدامغة

ليتم إحالة ملفه للعدالة، حيث تم وضعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بتيجلابين، عن تهمة نشر صور بدون إذن صاحبها والتهديد بالتشهير.