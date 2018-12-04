أمن بومرداس يوقف 16 شخصا يروجون للمخدرات

تمكن عناصر شرطة برج منايل بولاية بومرداس، من توقيف 16 شخصا يتاجرون بالمخدرات، وفق ما أفاد به بيان لمصالح أمن الولاية، اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر، أنه على إثر معلومات وردت لدى مصالح الشرطة القضائية بأمن الدائرة، مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات بين أوساط الشباب.

على إثرها تم تكثيف التحريات في الموضوع، وذلك من خلال تنظيم عدة مداهمات للأماكن المنعزلة، يضيف المصدر.

والتي تكللت من توقيف 16 شخص لتورطهم في 14 قضية متعلقة بالحيازة و المتاجرة بالمخدرات و الأقراص المهلوسة.

مع حجز أكثر من 200 غ من مادة الكيف المعالج، و 292 قرص مهلوس كانت موجهة للترويج في أوساط الشباب لتسميم عقولهم.

ليتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية.