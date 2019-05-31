أمن بومرداس يوقف 3 أشخاص ويحجز أزيد من 560 قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة برج منايل لأمن ولاية بومرداس، من إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم

مابين 26 سنة و32 سنة،أرادوا ترويج وبيع 566 قرص مهلوس وكمية من المخدرات صنف القنب الهندي،التي قدر وزنها بـ 7.3 غرام

على مستوى أحد أحياء ببلدية برج منايل، مع حجز مبلغ مالي معتبر يعد من مخلفات بيع تلك السموم، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي، اليوم الجمعة.

حيث قام عناصر الشرطة بتوقيف المشتبه فيهم بعد مداهمة المكان الذي كانوا فيه، كما تمت عمليات الترصد والقبض على المتورطين

إثر تعاون المواطنين مع مصالح الأمن،عبر مواقع التواصل الإجتماعي وكذا ثقافة التبليغ لدى مواطني برج منايل،التي ساهمت في وضع حد لتلك العصابة

التي كانت تهدد أمن وسلامة المواطنين في أرواحهم وممتلكاتهم وخاصة على أبنائهم،ليتم إنجاز ملفات قضائية في حقهم وتقديمهم أمام النيابة.