أمن بومرداس يوقف 314 شخصا متعلق بقضايا المخدرات

عالجت مصالح أمن ولاية بومرداس خلال 2018، 314 قضية تتعلق بجرائم المخدرات، وفق بيان لذات السلك النظامي، اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر، أن تورط في هذه الجرائم 466 شخصا أغلبهم من فئة الذكور ، 05 من جنس أنثى، و قاصرين.

وتم حجز، أكثر من 32 كغ من القنب الهندي، و 4359 قرص مهلوس خلال نفس الفترة المذكورة.

وتم تقديم المتورطين في هذه الجرائم أمام النيابة بعد التحقيق معهم و إنجاز ملفات قضائية، يضيف المصدر.

ليتم إيداع 212 شخصا رهن الحبس، ووضع شخصين تحت الرقابة القضائية، 190 إستدعاء مباشر، و 46 شخصا إستفادوا من الإفراج.