أمن بوينان يوقف 6 أشخاص حاولو سرقة محل تجاري من بينهم ثلاثة قصر بالبليدة

تمكنت مصالح أمن دائرة بوينان الواقعة شرق ولاية البليدة، من توقيف عصابة مختصة في سرقة محلات التجارية والتي تتكون من ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قصر .

عملية توقيف المتهمين جاءت على إثر شكوى تقدم بها مواطن إلى ذات المصالح، مفادها تعرض محله التجاري لعملية سرقة.

حيث تم فتح تحقيق في القضية، ليتبين ، أنه بينما كان الضحية متوجها إلى محله السالف الذكر، لفت انتباهه لـ 6 أشخاص يحاولون تكسير أقفال محله التجاري بواسطة قضيب حديدي، و بمجرد رؤيتهم له قاموا برشقه بالحجارة و لاذوا بالفرار.

كما مكن التحقيق من تحديد هوية المشتكى منهم الستة و الذي كان من بينهم ثلاثة قصر، حيث تم ايقافهم و تقديمهم امام العدالة، اين صدر في حق اثنان منهم امر ايداع و استفاد الباقون من استدعاء مباشر.