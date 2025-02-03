أمن تبسة يحجز 37 ألف قرص مهلوس ويفكك شبكة إجرامية

تمكنت مصالح امن ولاية تبسة من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، قدرت بـ 37.050 قرصاً مهلوساً من نوع بريغابالين 300 ملغ، على مستوى حي الشط بمدينة الوادي.

العملية نفذتها عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. بعد وروود معلومات مؤكدة تفيد بعزم مجموعة إجرامية على إتمام صفقة بيع وشراء لكمية من المؤثرات العقلية. لغرض الاتجار غير المشروع بها بولاية الوادي.

واستغلالا للمعلومات الواردة، تم تكليف التحريات التي مكنت من تحديد الزمان والمكان الذي ينوي المشتبه فيهم نقل هذه الكمية من السموم. ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية التي مكنت من توقيف مركبة من نوع هيونداي بيضاء اللون على متنها شخص، محملة بكمية جد معتبرة قدر عددها بـ 37050 قرصا مهلوسا من المؤثرات العقلية نوع بريغابالين 300 ملغ. ليتم حجزها وتحويل المركبة إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في مجريات القضية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية بمدينة تبسة. عن جناية الحصول والشراء والنقل قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية. في إطار جماعة إجرامية منظمة، ليتم إيداعه الحبس المؤقت.