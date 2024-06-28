أمن تبسة يحجز 5380 قرص مهلوس

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. وبناء على معلومات واردة إلى عناصر الشرطة بأمن دائرة الونزة. مفادها وجود سيارة من نوع كيا بيكانتو محملة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، تم اتخاذ الإجراءات الميدانية والقانونية اللازمة. من أجل توقيف المركبة محل الشبهة و مراقبة تحركاتها.

حيث أسفرت العملية عن توقيف المركبة في اليوم الثالث من الشهر الجاري ليتم تحويلها رفقة المركبة إلى مقر أمن الدائرة من أجل التفتيش. وبعد تفتيش المركبة تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. قدرت ب 5380 قرص مهلوس مخبأة بإحكام على مستوى لوائح المركبة الداخلية ليتم ضبطها و فتح تحقيق في مجريات القضية.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية بالتبسة. عن جناية الحصول و الشراء و التخزين و النقل للمؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة، إذن صدر في حقهما أمر بالإيداع.