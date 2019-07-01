أمن تبسة يفكك شبكة إجرامية تقوم بتداول أوراق نقدية مزورة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، التابعة لتبسة، من تفكيك شبكة إجرامية، تقوم بتداول أوراق نقدية مزورة، من فئة 2000 دج.

وإثر معلومات وردت إلى الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم بتداول أوراق نقدية من فئة 2000 دج مزورة، تم وضع خطة محكمة، أفضت إلى توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 33 و40 سنة، على مستوى مدينة تبسة.

أين تم تحويل الموقوفين إلى مقر الفرقة، حيث تبين أنهم يحوزون على مبلغ مالي معتبر يقدر بـ20 مليون سنتيم.

وتم عرض الأوراق النقدية على بنك الجزائر، والذي أكد أنها مزورة.

ليتم إنجاز ملف جزائي عن جرم تكوين جمعية أشرار، بغرض الإعداد لجنايـــة التزويــر واستعمـــال المزور فــي أوراق نقدية،

ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، بالإضافة إلى البيع والتوزيع والتداول لأوراق نقدية مزورة.

وبعد تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية، أصدرت ضدهم أمرا بالايداع رهن الحبس المؤقت.