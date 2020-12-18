أمن تبسة يفكك شبكة إجرامية تنشط في تزوير وبيع العملة التونسية

فككت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تبسة، شبكة إجرامية تنشط في مجال تقليد وإصدار وتوزيع وبيع أوراق نقدية من عملة اجنبية.

كما تم توقيف شخص يبلغ 39 سنة، وحجز مركبة سياحية ومبلغ مالي قدر بأكثر من 4 ملايين دينار تونسي مزورة .

وحسب مصادر النهار اونلاين، فإن حيثيات القضية تعود الى ورود معلومات إلى تفيد بوجود صفقة لتهريب كمية من العملة التونسية المزورة.

وذلك عبر الحدود الوطنية إلى إقليم الاختصاص بغرض ترويجها في سوق الصرف السوداء.

ليتم توقيف المشتبه به وتفتيشه، اين ضبط المبلغ المذكور، ليتم تحويل هذا الأخير والمحجوزات الى مقر امن الولاية.

كما تم فتح تحقيق في القضية، ليقدم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة قبل احالة ملفه على قاضي التحقيق.

و الذي أصدر في حقه أمر ا يقضي بالإيداع مع استمرار التحقيق من اجل التوصل الى تحديد هوية شركائه الأخرين.