أمن تبسة يوقف شخصين ويسترجع مركبة سياحية قاما بالاستيلاء عليها فجر اليوم

تمكنت مصالح الأمن بتبسة من توقيف شخصين واسترجعت مركبة سياحية قاما بالاستيلاء عليها فجر هذا اليوم، حيث تمكن المحققون ورجال البحث المكلفون بالبحث عن المركبة من استرجاعها وتوقيف المتورطين في مدة لم تتجاوز 12 ساعة.

وقد تم تحويلهما الى مقر الأمن وسماعهما على محاضر رسمية ووضعهما تحت التوقيف النظري بأمر من وكيل الجمهورية الذي امر بتقديمهما أمامه فور استيفاء إجراءات التحقيق الأولية.

وكان الضحية صاحب المركبة قد نقل المشتبه بهما بعد ان توقف لهما الا انه توقف من اجل قضاء حاجته البيولوجية فقاما بالفرار بالمركبة الى وجهة مجهولة فقام على الفور بالتقدم أمام مصالح الأمن بشكوى، فتم اخطار نيابة الجمهورية هذه الأخيرة امرت بفتح تحقيق معمق مع العمل على استرجاع المركبة وإلقاء القبض على المتورطين وكل من يكشف عنه التحقيق.

رجال الشرطة وبعد يوقيفهما للمشتبه بهما وأخطار وكيل الجمهورية وبترخيص منه قاموا بتفتيش مسكنيهما حيث تم العثور على كمية من المهلوسات والمؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء محظورة متمثلة في خناجر وسيوف.