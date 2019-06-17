أمن تبسة يوقف مسبوقا قضائيا محل بحث

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الخامس من توقيف مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 33 سنة، على خلفية أنه محل بحث.

يأتي هذا بموجب صورة قرار نهائي للحبس، بعد عملية تلمسه وتفحص ذاكرة هاتفه النقال عثر بداخلها علـى مقاطع فيديو خليعة وإباحية ملتقطة بجهاز هاتفه النقال داخل أحد الأقســام و المدرج بالحرم الجامعي بتبسة تم نسخها على قرصين مضغوطين.

قوات الشرطة للأمن الحضري الخامس فتحت تحقيقت معمقت في القضية، حيث اتضح بأن مقاطع الفيديو الخليعة هي لاحدى الطالبات الجامعيات و التي تبلغ من العمر 21 سنة، والتحقيق أثبت أيضا تورط زوجة المشتبه به البالغة من العمر31 سنة.

وبعد إتمام مجريات التحقيق، تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بجرم التشهير و الابتزاز و التهديد بنشر صور ومقاطع فيديو خليعة وإباحية بجهاز هاتف نقال داخل الحرم الجامعي.