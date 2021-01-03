أمن تبسة يوقف 3 أشخاص ويعثر على كمية من المخدرات الصلبة

أوقفت فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة، 3 أشخاص كانوا على متن سيارة سياحية.

كما عثرت نفس الفرقة على كيس صغير يحمل حسب المعاينة الأولية كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين).

تفاصيل العملية تعود الى مطاردة عناصر الفرقة لمركبة مسياحية من نوع (بولو) كانت تسير دون اضواء كاشفة بسرعة متزايدة.

مع عدم امتثال سائقها لاوامر التوقف، ليتم توقيفها، أين كان على متنها 3 أشخاص.

وبعد تعريفهم وإجراء عملية التفتيش القانونية، عثر على كيس صغير يحمل حسب المعاينة الأولية كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين).

قبل تحويلهم الى مقر الأمن الحضري الثاني اقليم الاختصاص، مع مباشرة التحقيق الأمني بأمر من وكيل الجمهورية.

والذي أعطى تعليمات بتقديم المتهمين أمامه فور استيفاء الإجراءات القانونية، وارسال عينة من الكمية المحجوزة الى مخبر التحليل الجنائي.