أمن تبسة يوقف 3 مُزوّرين ويحجز أزيد من 14 مليون سنتيم “مدرحة”

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة الشريعة غرب مدينة تبسة، مساء أول أمس، من الإطاحة بثلاثة مشتبه فيهم، يبلغون من العمر بين 26 و 28 سنة، ينحدر من ولاية خنشلة، واسترجاع أزيد من 14 مليون سنتيم أوراق مالية مزورة من فئة 2000 دج، وحجز سيارة نوع “رونو كلاسيك”.

وتعود وقائع العملية التي سبقتها عدة تبليغات من تجار لمختلف المواد بالشريعة، وذلك حول نشاط مشبوه لمجموعة من ولاية مجاورة، يقومون بصرف كميات من النقود “عملة وطنية مزورة” وتداول هذه الأوراق المالية من فئة 2000 دينار، حيث بعد تسجيل عدة ضحايا، من بينهم جزار وسط مدينة الشريعة، أطلقت عملية بحث عن المشتبه فيهم بناءً على أوصافهم والسيارة التي يستغلها في تنقلاته من نوع “رونو كلاسيك”، حيث وضع حاجزين بطريقي خنشلة و”الضلعة” مع تكثيف البحث، وأسفرت عن تحديد مكان تواجد المركبة مركونة أمام أحد المطاعم الكائن بطريق تبسة – الشريعة، حيث تم توقيف الأشخاص الثلاثة.

وأثناء تفتيش المركبة وتلمس المشتبه فيهم، ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ 48000.00 دج مزور، حيث تم اكتشاف أن الأوراق النقدية من فئة 2000 دج تحمل نفس الأرقام التسلسلية، وبعد تحويل المشتبه فيهم إلى أمن الدائرة، تم عرض الأوراق المالية للخبرة التقنية البنكية، أين ثبت عملية التزوير، وخلال التحقيق المكثف، انتهى باسترجاع مبلغ مالي آخر يقدر بـ 93000.00 دج يرجح أنه عائدات ترويج العملة المزورة، ليتم تحويل الأطراف إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيق في القضية، مع إخطار وكيل الجمهورية لدي محكمة الشريعة لحين إتمام الإجراءات وتقديمهم أمام العدالة.