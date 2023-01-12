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أمن: تعزيز مخططات الحماية والأمن في المطارات لإستقبال الوفود المشاركة في “الشان”

بقلم النهار أونلاين
أمن: تعزيز مخططات الحماية والأمن في المطارات لإستقبال الوفود المشاركة في “الشان”
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