أمن تقرت يوقف شخص ويحجز 750 كبسولة من المؤثرات العقلية

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تقرت من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر بحوزته 750 كبسولة من المؤثرات العقلي.

حيثيات القضية تعود على اثر معلومات مؤكدة وصلت الى عناصر المصلحة مفادها وجود شخص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية على متن دراجة نارية بحي النخيل بتقرت.

وبالإستغلال الجيد للمعلومة باشرت عناصر المصلحة عمليات البحث و التحري التي توجت بتحديد هوية المشتبه فيه، أين تم إعداد خطة أمنية محكمة نجح من خلالها عناصر المصلحة من توقيف الشاب خلال ممسارته لنشاطه الإجرامي وهو على متن دراجة نارية.

و بعد توقيفه وإخضاعه للتلمس الجسدي عثر بحوزته على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية المقدرة بـ 750 كبسولة، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة لإرتكابه جنحة التهريب باستعمال وسيلة نقل حيث أودع المعني الحبس المؤقت.