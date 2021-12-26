أمن تقرت يوقف منتحل صفة مرقي عقاري سلب أموال ضحاياه 

أوقفت عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث في تقرت، شخص محتال في العقد الثالث من العمر.

وكان هذا الأخير يقوم بالاحتيال على ضحاياه بكونه مرقي عقاري لديه مشروع سكني.

وكان هذا الأخير محل شكوى 5ة أشخاص قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة للمشتبه فيه.

وبعد ترصد المتهم وإيقافه، تم تقديمه أماموكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أحيلت القضية على الجلسة بموجب المثول الفوري.

ليتم تكييف الوقائع على أساس جنحة النصب وأودع المعني الحبس المؤقت.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تقرت، من توقيف شخص مشتبه تورطه في جريمة محاولة القتل العمدي باستعمال سلاح أبيض “كيتور”.

كما تعود حيثيات القضية إلى مكالمة هاتفية من طرف مستشفى سليماني عميرات بتقرت بتاريخ 08/11/2021. مفادها دخول شخص للإنعاش في حالة حرجة بعد تعرضه للضرب والجرح على مستوى أنحاء مختلفة من الجسم بواسطة سلاح أبيض.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية عمليات البحث والتحري تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، لتحديد هوية المشتبه فيه.

وتم توقيف المشتبه فيه بتاريخ 09/11/2021. حيث وبعد إستفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. ليتم إحالة الملف على قاضي الأحداث للتحقيق. حيث استفاد من إجراء الرقابة القضائية.

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