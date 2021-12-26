أمن تقرت يوقف منتحل صفة مرقي عقاري سلب أموال ضحاياه
أوقفت عناصر الضبطية القضائية للأمن الحضري الثالث في تقرت، شخص محتال في العقد الثالث من العمر.
وكان هذا الأخير يقوم بالاحتيال على ضحاياه بكونه مرقي عقاري لديه مشروع سكني.
وكان هذا الأخير محل شكوى 5ة أشخاص قاموا بدفع مبالغ مالية معتبرة للمشتبه فيه.
وبعد ترصد المتهم وإيقافه، تم تقديمه أماموكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أحيلت القضية على الجلسة بموجب المثول الفوري.
ليتم تكييف الوقائع على أساس جنحة النصب وأودع المعني الحبس المؤقت.
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تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تقرت، من توقيف شخص مشتبه تورطه في جريمة محاولة القتل العمدي باستعمال سلاح أبيض “كيتور”.
كما تعود حيثيات القضية إلى مكالمة هاتفية من طرف مستشفى سليماني عميرات بتقرت بتاريخ 08/11/2021. مفادها دخول شخص للإنعاش في حالة حرجة بعد تعرضه للضرب والجرح على مستوى أنحاء مختلفة من الجسم بواسطة سلاح أبيض.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد باشرت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية عمليات البحث والتحري تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، لتحديد هوية المشتبه فيه.
وتم توقيف المشتبه فيه بتاريخ 09/11/2021. حيث وبعد إستفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. ليتم إحالة الملف على قاضي الأحداث للتحقيق. حيث استفاد من إجراء الرقابة القضائية.
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تقرت: الأمن يوقف بارون ويحجز 4200 قرص مهلوس
تمكنت عناصر أمن ولاية تقرت، من توقيف شخص في العقد الثاني مشتبه فيه في قضية جناية التهريب باستعمال مركبة لبضاعة أجنبية تتمثل في المهلوسات ومؤثرات عقلية.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد ضبطت كمية من المؤثرات العقلية تفوق 4200 قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابالين 300 ملغ. حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، أعيد تكييف القضية إلى جنحتي التهريب وصدر في حقه أمر إيداع.
توقيف مروّجي المخدرات وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تقرت من وضع حد لنشاط ستة أشخاص يحترفون ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في قضيتين متفرقتين. بعد استغلال المعلومات تم وضع خطط أمنية محكمة من أجل تحديد هوية المشتبه فيهم والترصد لهم. حيث تمكنت ذات العناصر من توقيف 3 أشخاص في القضية الأولى تترواح أعمارهم مابين31 و 32 سنة. ينحدرون من إحدى الولايات الشمالية و ينشطون بمحور “تقرت – ورقلة”. في حين تم توقيف ثلاثة أشخاص في القضية الثانية تتراوح أعمارهم مابين 23 و 30 سنة.
العمليتين أسفرتا عن حجز 3197 قرص مؤثر عقلي من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي يقدر بـ (12.700) دينار. بالإضافة إلى سيارة سياحية و دراجتين ناريتين. كما تم حجز كمية من المشروبات الكحولية المقدرة بـ (1577) وحدة
وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم. وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.