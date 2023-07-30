أمن تلمسان يحجز أزيد من قنطار من المخدرات مهربة عبر الحدود

تمكنت الفرقة الإقليمية للشرطة القضائية مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة. تنشط في مجال تهريب المخدرات إنطلاقا من الشريط الحدودي.

وأوضحت المصالح الأمنية أن هذه العملية النوعية مكنت من حجز كمية من المخدرات قدرت بـ (01) قنطار و05 كلغ. محملة على متن شاحنة مخبأة بإحكام، مع توقيف شخص من أفراد الشبكة الاجرامية في العقد الرابع من العمر.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا –يضيف المصدر- تم تفتيش مزرعة الممون الرئيسي لهذه السموم الكائنة على مستوى الشريط الحدودي. ليتم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 44000 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي يقدر بـ 48000 دج.