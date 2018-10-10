أمن تلمسان يحجز أزيد من قنطار ونصف من “الزطلة”

تمكنت شرطة تلمسان من حجز قنطار و67 كغ من الكيف المعالج مع توقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم، في عمليتين متفرقتين، حسبما أفاد به بيان لمصالح الأمن اليوم الأربعاء.

حيثيات العملية الأولى التي نفذتها فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتلمسان، مكنتها من حجز كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 87 كلغ، مع توقيف 05 أشخاص مشتبه فيهم.

في حين كانت العملية الثانية، التي قامت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بني بوسعيد بتلمسان، أسفرت عن حجز كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 80 كلغ، مع توقيف شخص مشتبه فيه.