أمن تلمسان يحجز طوابع جبائية مزوّرة بقيمة 650 مليون سنتيم!

تبعا لقضية التزوير التي فجّرتها “النهار” أمس

تمكنت فرقة قمع الإجرام BRB التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، من إحباط محاولة لترويج 3275 طابع جبائي مزور، تبعا لتفكيك ورشة سرية تنشط في تقليد الطوابع الجبائية، والتي كانت “النهار” سبّاقة إلى نشر التفاصيل الأولية لهذه الفضيحة المدوية، التي يقف وراءها موظف في قطاع حساس، البالغ من العمر 38 عاما.

ولفت بيان صادر عن خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي، إلى أن القضية تم إنجازها نزولا عند معطيات أولية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بتزوير أوراق مالية وطوابع جبائية في منزله الكائن بمنطقة “إمامة”، والذي أظهرت مداهمته نتائج إيجابية تكللت بحجز 3275 طابع جبائي مزور تفوق قيمتها الإجمالية سقف 650 مليون سنتيم، ناهيك عن حجز مبلغ مالي كبير مقدر بـ 19 مليونا من عائدات بيع الطوابع المزورة، فضلا عن مصادرة معدات إلكترونية تستعمل في التزوير، ليقدم بعدها المشتبه فيه أمام النيابة العامة لمحكمة تلمسان.