أمن تلمسان يحجز كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة ببني سنوس

تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة بني سنوس في تلمسان،وبالتنسيق مع لجنة الصحة والنظافة للبلدية خلال العشر أيام الأولى من شهر رمضان

من حجز كمية من اللحوم البيضاء فاسدة، بعد معاينتها من طرف المفتش البيطري التابع للدائرة، قدرت بـ63 كلغ

تمثلت في 26 كلغ من شرائح لحم الدجاج، 23 كلغ من لحم الدجاج، 14 كلغ من لحم مفروم الدجاج، وذلك بإحدى المحلات الخاصة بالتجزئة

للحوم البيضاء والدواجن بقرية الفحص بني سنوس، لمسيره المدعو “م ع 28 سنة”، كما إتضح بعد مراقبة شهادة البيطرة

التي يحوزها السالف الذكر أنها تحمل معلومات غير مطابقة، تم إتلاف اللحوم المحجوزات بعد إتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة.