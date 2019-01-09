أمن تلمسان يحجز 1731 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت شرطة الغزوات، بتلمسان، من حجز 1731 وحدة من المشروبات الكحولية.

العملية جاءت على إثر ورود معلومات، لمصالح الشرطة، بأمن دائرة الغزوات، مفادها قيام أحد الاشخاص، بتخزين كمية من المشروبات الكحولية، بالجهة الخلفية، لمسكن جده، الكائن بحي سيدي أعمر.

وعليه، قامت عناصر الشرطة، بتمشيط محيط المسكن، أين تم العثور، على 1731 قارورة خمر، من مختلف الأنواع والأحجام، مخبأة بإحكام، وموزعة على ثلاث أماكن، وسط الآجر وحجارة إسمنتية.

وقد تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في القضية، البالغ من العمر33 سنة، فيما فتحت المصالح الامنية تحقيقا.