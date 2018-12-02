أمن تلمسان يضبط أزيد من 35 مليون سنتيم مزورة

تمكنت فرقة البحث و التدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تلمسان، من حجز 36 مليون سنتيم مزورة بدائرة مغنية.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لمصالح الشرطة، مفادها وجود جماعة تنشط في مجال تزوير النقود وترويجها على مستوى المدينة.

لتقوم بعدها عناصر الشرطة، بإعداد خطة محكمة تم على إثرها إيقاف ثلاث أشخاص تتراوح أعمارهم 20 سنة و 27 سنة.

بحوزتهم 179 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج قدرت بـ 36 مليون سنتيم مزورة متواجدة في كيس بلاستيكي.

كما تم حجز أيضا دراجتين ناريتين، كانتا تستعملان في إنجاز مهام التزوير.

ليتم إقتياد المشتبه فيهم إلى مقر المصلحة التحقيق مفتوح من طرف ذات الفرقة.