أمن تلمسان يضع حدا لنشاط شبكة مختصة في سرقة المساكن

تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المساكن وكذا مؤسستين عمومية تربوية ودار الشباب بمدينة تلمسان.

وأوضحت ذات المصالح الأمنية، أنه على اثر شكاوى وردت الى مصالح الأمن تم فتح تحقيق في شانها. وبعد مباشرة التحريات واستغلال المعلومات تم تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم خلال فترة زمنية وجيزة.

مشيرة أن الأمر يتعلق بأربعة أشخاص ثلاثة منهم مسبوقين قضائيا، و بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان. تم استصدار الإذن بالتفتيش واسترجاع الأغراض المسروقة. متمثلة في أجهزة الكترونية منزلية مختلفة الأنواع و الأحجام و أواني و أغراض مختلفة.

أما بخصوص المؤسسة التربوية تم استرجاع 03 أجهزة حاسوب وملحقاتها مسروقة. في حين تم استرجاع عتاد و آلات قطع الخشب و الحديد على اثر عملية السرقة التي طالت دار الشباب. كما تم استرجاع أغراض مسروقة كانت محل شكوى لدى مصالح الأمن الحضري العاشر.

كما أوضح البيان أنه تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وهذا بعد إستكمال الإجراءات القانونية.