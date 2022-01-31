أمن تلمسان يطيح بشبكة تتاجر في كشوفات PCR مزوّرة!

كانت تباع للراغبين في السفر إلى الخارج

تمكنت، أمس، مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الغزوات بالتنسيق مع شرطة الحدود العاملة بميناء الدائرة سالفة الذكر غرب ولاية تلمسان، من شلّ نشاط شبكة إجرامية خطيرة ابتكرت نشاطا محظورا يهدف إلى تحصيل أموال معتبرة من خلال تزوير كشوفات التحاليل البيولوجية الطبية الخاصة بتشخيص فيروس “كورونا” (pcr) قبل بيعها لفائدة الأشخاص المجبرين على السفر إلى الخارج.

وجاء في تفاصيل هذه العملية النوعية نقلا عن خلية الإعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي في تلمسان، أن عمليات التزوير كانت تجري باستغلال مخبر تحاليل معتمد، وبناءً على المعلومات التي استقتها الشرطة حول هذا النشاط الإجرامي المستجد، تم الوصول إلى 4 مشتبه فيهم قبل القبض عليهم، إذ سمحت تدابير توقيفهم ومداهمة مقرات عملهم ونشاطهم بضبط مجموعة من الوسائل التقنية المستخدمة في عمليات التزوير المشتكى منها، والتي كانت عبارة عن أجهزة إعلام آلي، طابعات، آلة “سكانير”، وآلة نسخ، وبعد الانتهاء من استيفاء كافة إجراءات التحقيقات الأمنية والعلمية، تم إنجاز ملف قضائي بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة الغزوات، الذي بموجبه قدم أطراف هذه القضية أمام العدالة، في انتظار محاكمتهم بجرم تزوير كشوفات طبية والمتاجرة فيها، الغش والتحايل وتعريض حياة الآخرين للخطر.