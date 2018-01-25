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أمن تلمسان يطيح بشبكة تستورد المخدرات

أخبار الجزائر
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أمن تلمسان يطيح بشبكة تستورد المخدرات
بقلم عايدة.ع

تمكنت عناصر أمن دائرة الرمشي بتلمسان،من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية،متكونة من ستة أفراد،متورطة في قضية حيازة وترويج وإستراد المخدرات.

واضحت المصالح الأمنية في بيانها أن العملية اسفرت عن حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 3815 غرام.
وتتراوح أعمار الموقوفين بين 30 و 50 سنة.

ويتعلق الأمر بكل من المدعو “ب ح” المكنى قسين 50 سنة، المدعو”ب ف” المكنى سمكة 43 سنة.
المدعو” ن ع” 33 سنة، المدعو” ل ب” 49 سنة، المدعو “ح م” 35 سنة، المدعو “ب ي” 30 سنة.

وبعد تقديمهم أمام قاضي التحقيق بمحكمة الرمشي، أمر بإيداع الأطراف الحبس.

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