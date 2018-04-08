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أمن تلمسان يطيح بشبكة تهرب المتبوعين قضائيا إلى المغرب

أخبار الجزائر
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أمن تلمسان يطيح بشبكة تهرب المتبوعين قضائيا إلى المغرب
بقلم أمين مسعودي

تمكن أعوان الشرطة القضائية ببني سعيد في تلمسان، من توقيف شبكة مختصة في تهريب البشر،ومساعدة الاشخاص المتبوعين قضائيا في الهروب الى المغرب.

وتشير المعلومات التي تحوزها “النهار أونلاين” إلى أن،العملية جاءت على إثر ورود معلومات الى  عناصر الشرطة للفرقة المتنقلة القضائية بني بوسعيد.
مفادهاه وجود مجموعة أشرار تخطط للقيام بعملية تهريب البشر مع مساعدة الاشخاص محل بحث من طرف العدالة.
على الهروب الى المغرب  وبعد خطة محمكة من طرف ذاتةالمصالح .
تم توقيف مركبة تقل ثلاث أشخاص أحدهم كان بحوزته مبلغ مالي يقدر ب 168500 دج.
وآخر كان بحوزته 16000 دج و 1900 دولار امريكي و 220 درهم مغربي.
ليتبن بين عملية التنقيط وجود شخصين محل أمر بالقبض.
التحقيق مفتوح من طرف فرقة الشرطة القضائية بني بوسعيد

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