أمن تلمسان يطيح بـ 4 بارونات مخدرات في حواجز متفرقة

تمكنت أمس الأول شرطة تلمسان من احكام السيطرة على 5 مجرمين خطيرين بينهم 4 بارونات مخدرات كانوا محل أوامر بالقبض صادرة عن هيئات قضائية مختلفة.

في هذا الشأن اكدت خلية الاعلام والاتصال بمديرية الأمن الولائي أن بارونات المخدرات الاربعة تم القبض عليهم خلال مهام مراقبة وتفتيش من طرف قوات الشرطة العاملة بدوائر منصورة، سبدو وباب العسة، وبدت على المعنيين علامات توتر وارتباك خلال التقرب منهم للتحقق من هويتهم. وبتعميق التحريات معهم تبين أنهم كانوا ينشطون ضمن شبكات احرامية خطيرة لها امتداد دولي في مجال الاتجار بالقنب الهندي اذ كانوا يتنقلون بهويات وهمية لتضليل أجهزة الأمن لكن حنكة الشرطة سرعان ما فضحت أمرهم وعجلت بالقاء القبض عليهم بعدما كانوا هاربين من العدالة لفترة طويلة. اما شرطة دائرة الغزوات فتمكنت في سياق مواز من القاء القبض على مجرم خطير كان متورطا في عدة سرقات عن طريق الاعتداء المسلح والقدامى.

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أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 16 تاجر مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وحسب حصيلة للجيش، شملت الفترة الممتدة ما بين 15 و21 ديسمبر 2021، أحبطت ذات المصالح، محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. وتقدر كمية المخدرات بـ12 قنطار و82 كيلوغرام من الكيف.

كما تم توقيف 19 تاجر مخدرات بحوزتهم 85 كيلوغرام من نفس المادة. وكذا 45662 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

هذا وأوقفت مفارز أخرى للجيش، 258 شخصا بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف. وحجزت 10مركبات و101 مولدا كهربائيا و88 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى حجز كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 6 أشخاص آخرين وضبط 3 بنادق صيد و110 قناطير من مادة التبغ. بالإضافة إلى 17172 وحدة من مختلف المشروبات بكل من تيارت وبسكرة وباتنة وسطيف.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب 2674 لتر من الوقود بولايات تبسة الطارف، وسوق أهراس.

وفي سياق مختلف، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 261 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 161 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت والوادي وتلمسان والنعامة وبشار وتندوف.

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