أمن تلمسان يعلن عن اختفاء الطفلة “ملاك”

أعلنت مصالح أمن ولاية تلمسان، اليوم الأحد، عن اختفاء فتاة قاصر، تبلغ من العمر 11 سنة، مساء يوم الجمعة.

يأتي هذا تبعا للبلاغ الذي تقدم به صافي بن سليمان لحسن، المقيم بحي فدان السبع، للتبليغ عن اختفاء ابنته القاصر.

وتدعى الفتاة صافي بن سليمان ملاك تبلغ 11 سنة، حيث اختفت مساء الجمعة، وكانت ترتدي لباس وردي ذو حزام أسود.

وأشار والد الفتاة القاصر المختفية أن ابنته كانت ترتدي أيضا حذاء أسود، ولا تعاني من أي مرض.

وأعلمت مصالح أمن تلمسان أنه فور تلقيها البلاغ، تم فتح تحقيق مع اتخاذ كافة الإجراءات بتكثيف ونشر الأبحاث عن المعنية.

وتعمل مصالح الأمن على جمع كل معلومة تتعلق باختفائها، داعية كل من يملك معلومات عن اختفاء الطفلة، الاتصال بمصالح الأمن.