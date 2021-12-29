أمن تلمسان يفكك شبكة لصوص كانت تسطو على السيارات بعد احتجاز وتعذيب أصحابها

شرطة أولاد ميمون استرجعت سيارتين وأسلحة مختلفة

وضعت أمس مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة أولاد الميمون شرق ولاية تلمسان حدا لعصابة احياء خطيرة كانت تحترف في الفترة الاخيرة نشاطا يجمع بين الاحتجاز و السطو على السيارات.

حيث تهاطلت عديد الشكاوي على مصالح الأمن ضد هذه العصابة التي زرعت الرعب في نفوس المواطنين و عليه أعدت الشرطة خطة محكمة تم فيها توقيف 3 مشتبه بهم أعمارهم تتراوح بين 20 و40 سنة و الذين تورطوا في جرائم خطيرة كانت تبدأ باحتجاز الضحايا وتعذيبهم لتنتهي بسرقة سياراتهم عن طريق التهديد بنشر فيديوهات كانوا يصورونهم فيها في وضعيات غير لائقة باستعمال العنف والقوة وقد افضت تحقيقات الشرطة في هذا الاطار الى استرجاع سيارتين مسروقتين مع شحنة من الأسلحة الييضاء من الصنف السادس كانت تستعمل في الاعتداءات والسرقة في انتظار ان يواجه الموقوفون تهما متعلقة بالمساس بالحياة الخاصة للمواطنين بتصويرهم وتسجيل فيديوهات مرئية لهم الى جانب تسجيل مكالمات هاتفية بدون اذن، الاحتجاز والتعذيب، حيازة اسلحة بيضاء ، السطو على السيارات.