أمن تلمسان يفكك شبكة مختصة في اختطاف القُصّر

تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري التاسع بولاية تلمسان من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في اختطاف القصر.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، أن حيثيات القضية تعود إلى تقدم مواطنة للإبلاغ عن اختفاء ابنتها القاصر.

بعد الأبحاث والتحريات التي قامت بها عناصر الشرطة تم تحديد مكان الفتاة، وهذا بحي أوجليدة بتلمسان.

وعند تنقل مصالح الأمن للمكان جرى العثور على القاصرة برفقة كل من المدعو ب.ف 34 سنة، المدعو س.ف 20 سنة.

والمدعو ب.م 27 سنة، المدعو ح.ا 17 سنة.

ليتم تحويل الأطراف إلى المصلحة بعد التحقيق قي القضية تبين تورط المسماة س.ن 30سنة.

تم السماع للقاصر بحضور وليها الشرعي مع عرضها على الطبيب الشرعي الذي أكد أن الفتاة تعرضت الى الفعل المخل بالحياء.

أين تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق.