أمن تلمسان ينشر صورة حديثة للطفلة “ملاك”

وضع أمن تلمسان تحت تصرف المواطنين صورة حديثة للطفلة صافي بن سليمان ملاك، البالغة من العمر 11 سنة.

واختفت الفتاة ملاك عن الأنظار منذ تاريخ يوم الجمعة، الموافق لـ 11 سبتمبر، حيث كانت ترتدي لباس وردي ذو حزام أسود وحذاء أسود.

ودعا أمن تلمسان كل من يملك معلومات حول اختفاء الطفلة القاصر، أن يتصل بمصالح الشرطة.

وقد أعلنت مصالح أمن ولاية تلمسان، الأحد الفارط، عن اختفاء فتاة قاصر، تبلغ من العمر 11 سنة، بعد 48 ساعة من اختفاءها.

يأتي هذا تبعا للبلاغ الذي تقدم به صافي بن سليمان لحسن، المقيم بحي فدان السبع، للتبليغ عن اختفاء ابنته القاصر.

وتدعى الفتاة صافي بن سليمان ملاك تبلغ 11 سنة، حيث اختفت مساء الجمعة، وكانت ترتدي لباس وردي ذو حزام أسود.

وأشار والد الفتاة القاصر المختفية أن ابنته كانت ترتدي أيضا حذاء أسود، ولا تعاني من أي مرض.

وأعلمت مصالح أمن تلمسان أنه فور تلقيها البلاغ، تم فتح تحقيق مع اتخاذ كافة الإجراءات بتكثيف ونشر الأبحاث عن المعنية.

وتعمل مصالح الأمن على جمع كل معلومة تتعلق باختفائها، داعية كل من يملك معلومات عن اختفاء الطفلة، الاتصال بمصالح الأمن.