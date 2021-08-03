أمن تلمسان يوقف “بارون” مخدرات هارب من قضاء العاصمة

تمكنت، في الساعات الأخيرة، مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث في تلمسان، من الإطاحة بـ”بارون” مخدرات خطير، والذي يعدّ عنصرا أساسيا في عدة عمليات تهريب للمخدرات داخل الوطن وخارجه.

حيث كان محل نشرة بحث ومذكرة توقيف في كامل ولايات الوطن، وعقب معالجة معلومات مؤكدة حول تواجده في تراب مدينة تلمسان للتخفي والإفلات من المطاردات الأمنية.

تم وضع كمين محكم، انتهى بتوقيفه، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 39 سنة، حيث كان مطلوبا من طرف محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة لإدراج اسمه ضمت عصابة دولية مختصة في تهريب الحشيش المغربي والاتجار فيه، حيث يخضع المشتبه فيه لتحقيقات واسعة ريثما يتم تسليمه للجهة القضائية التي تطلبه.