أمن تلمسان يوقف عصابة خطيرة تستعمل الكلاب للاعتداء على المواطنين

وضعت فرقة البحث والتحري BRI بتلمسان حدا لعصابة أحياء اعتدت على المواطنين، وحاول أفرادها فرض السيطرة على حي سكني شعبي باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، ألعاب نارية وكلاب مدربة.

حيث تم على إثر هذه العملية النوعية توقيف أفراد العصابة البالغ عددهم 5 أشخاص، من بينهم امرأة، مع حجز كلاب مدربة، مؤثرات عقلية، مخدرات، 8 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، فلامبو FLAMBO خاص بالألعاب النارية، استعمل في الاعتداء على رجال القوة العمومية، وقارورة غاز البوتان.

العملية التي نفذتها فرقة البحث والتدخل BRI بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية منصورة جاءت بناء على معلومات مستغلة، مفادها إقدام ذات العصابة على الاعتداء على المواطنين وسلب ممتلكاتهم مع تعمد سيطرتها على حي شعبي بالقوة،

وعلى إثر هذه المعطيات، تم الإسراع في اتخاد كل الإجراءات بالاعتماد على الجانب الاستعلاماتي الدقيق الذي مكن من تحديد هوية أفراد العصابة التي يقودها شخص مسبوق قضائيا معتاد الإجرام، مع مباغتتهم وتوقيفهم تباعا، بعد أن أبدَوا مقاومة عنيفة لرجال القوة العمومية، ليتم تفتيش مساكنهم أين تم العثور وحجز عدة أسلحة ومعدات تستعمل في الاعتداءات والسرقات.