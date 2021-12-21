أمن تمنراست يحجز 219 قطعة نقدية من عهود الرومان والنوميديين والعثمانيين  

تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست، ممثلة في الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في حيازة إخفاء، بيع، تهريب ممتلكات ثقافية ذات قيمة تاريخية أثرية.

وقائع القضية تعود إلى معلومات واردة إلى مصالح أمن تمنراست، مفادها تنقل المشتبه فيهم من إحدى الولايات الشرقية إلى مدينة تمنراست لغرض عرض قطع معدنية ذات قيمة تاريخية أثرية للبيع مقابل مبالغ مالية باهظة، ليتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت عن توقيف شخصين وحجز 219 قطعة معدنية تمثلت في 208 قطعة معدنية أثرية تعود للفترة النوميدية بين 140 إلى 146 سنة قبل الميلاد، 10 قطع معدنية تعود لفترة الإمبراطورية الرومانية للفترة بين 364 إلى 367 سنة قبل ميلاد وقطعة معدنية واحدة بها ختم وتوقيع سلاطين الدولة العثمانية تعود للفترة العثمانية.

التحريات التي باشرتها الضبطية القضائية لذات الفرقة أسفرت عن توقيف باقي المشتبه فيهم، مصالح أمن ولاية تمنراست وبعد استفاء جميع الإجراءات القانونية ستقوم بإنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم.

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تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI أم البواقي توقف مشتبه فيهما وتحجز 274 ورقة نقدية مزورة فئة 2000 دج.

القضية جاءت بعد ورود معلومات عن أشخاص بصدد التحضير لعملية الوضع للتداول مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية. على مستوى مدينة أم البواقي.

على الفور تم وضع خطة أمنية مدروسة تم من خلالها توقيف شخصين يبلغان من العمر 25 و27 سنة. ضبط بحوزتهما كيس به 274 ورقة نقدية من فئة 2000 دج ما يعادل قيمة 548000 دج. ليتضح فيما بعد أنها أوراق نقدية مزورة.

المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية، لينجز ضدهما ملفا جزائيا. عن قضية “التزوير واستعمال المزور في أوراق نقدية من العملة الوطنية ذات سعر قانوني تفوق 500.000 دج. وطرحها للتداول بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة”، قدما بموجبه أمام النيابة المحلية لدى محكمة أم البواقي.

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