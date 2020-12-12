أمن تمنراست يفكك شبكة من 9 أشخاص تنقب عن الذهب

فككت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن تمنراست شبكة مختصة في التنقيب، الاستكشاف والاستغلال المنجمي للمعدن الأصفر الذهب.

وقائع القضية تعود الى استغلال معلومات مفادها وجود مسكن يستغل كورشة في نشاط التنقيب، الاستكشاف والاستغلال المنجمي للمعدن الاصفر (الذهب)،

وهذا على مستوى قرية أوتول بتمنراست، ليتم تفتيش المسكن السالف الذكر أين تم توقيف 9 أشخاص وحجز آلة كهربائية خاصة بتكسير وطحن الحجارة،

ميزان من الحجم الصغير، كمية مقدرة بـ 75.45 غرام من مادة الزئبق الأبيض زمعدات وأدوات تستعمل في التصفية،

بالإضافة الى كمية من المسحوق الترابي المختلط بالذهب قدر وزنه بـ 435 كلغ وكمية من الحصى مختلطة بالمعدن الأصفر الذهب قدر وزنها بـ 193 كلغ، ومعدات أخرى تستغل في الورشة.

لتقوم الفرقة بإنجاز ملف قضائي بالخصوص عن قضية التنقيب، الاستكشاف والاستغلال المنجمي للمعدن الأصفر دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

وحيازة مادة حساسة سامة وخطيرة ، وسيتم تقديمهم أمام السلطات القضائية المختصة في وقت لاحق.