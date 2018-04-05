أمن تمنراست يواصل مداهمة الأماكن المشبوهة

تواصل قوات الشرطة لأمن ولاية تمنراست، مداهمة الاماكن و الاحياء المشبوهة على تراب الولاية.

في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية الوقائية الرامية الى إحباط أي عمل إجرامي عملياتها الشرطية الوقائية على مستوى كامل قطاع الاختصاص.

هذه العمليات الشرطية تدخل في إطار الإجراءات الأمنية لمداهمة أوكار الجريمة، مراقبة المركبات والدراجات النارية ووضع نقاط مراقبة وتفتيش فجائية.

حيث نظمت خلال شهر مارس 28 عملية شرطية على مستوى مختلف أحياء مدينة تمنراست، حيث أسفرت عن تنقيط 122 مركبة.

مراقبة وتحويل 373 شخص للمقر لدراسة حالة معمقة، من بينهم 10أشخاص متورطون في مختلف الجرائم.

اسفرت عن تحرير3 أمر إيداع، 1إرسال الملف، 05 محل أحكام مختلفة ،و الافراج عن متهم واحد .

وتستمر هذه العمليات الشرطية الوقائية للحفاظ على الأمن والسكينة العامة.