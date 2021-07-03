أمن تمنراست يوقف 3 أشخاص ويحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

أوقفت عناصر الشرطة بأمن ولاية تمنراست 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 الى 45 سنة، اين تورطوا في قضية حيازة مخدرات ومؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع مع حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 4 كغ و 62 غرام و480 قرص من المؤثرات العقلية من نوع ترامادول.

وتعود تفاصيل القضية بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص يقوم بإستغلال منزله العائلي المتواجد بالاقليم الحضري لولاية تمنراست من أجل الترويج و بيع المخدرات و المؤثرات العقلية.

وبناء على هذا تم توقيف مشتبه فيهما اثنان وتفتيش المسكن السالف الذكر، أين تم ضبط كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـحوالي 4 كلغ و480 قرص من المؤثرات العقلية من نوع ترامادول ليتم تحويلهما رفقة المحجوزات الى المقر و فتح تحقيق في القضية.