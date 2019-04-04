أمن تموشنت يضع حد لجمعية أشرار من 6 أشخاص

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخامس، بأمن ولاية عين تموشنت، هذا الأسبوع من توقيف جمعية أشرار مكونة من 6 أشخاص، قامت بسرقة مسكن عن طريق الكسر، وسط المدينة.

العملية جاءت على إثر شكوى تقدم بها الضحية، مفادها تعرضه لسرقة بالكسر من طرف مجهولين طالت بيته.

حيث تم الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر200 مليون سنتيم، وملابس خاصة بأفراد العائلة، بالإضافة لأجهزة كهرومنزلية.

استغلالا للمعطيات المتحصل عليها، باشرت ذات الفرقة التحري والتحقيق في القضية لكشف ملابساتها، مع تكثيف الجانب استعلامي.

حيث تمكنت في ظرف و جيز من تحديد هوية المتورطين في عملية السرقة.

وبموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت، تم تفتيش مساكنهم وحجز المسروقات.

و يتعلق الأمر بالمدعو د.ع 39 سنة، ن.ي 22 سنة، ب .ب 23 سنة، ب .خ 22 سنة، ق. ب 24 سنة، ب. ه 20 سنة.

المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت للنظر في قضيتهم.