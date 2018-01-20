أمن تندوف يطيح  بشبكة مختصة في السرقة

تمكنت مصالح أمن ولاية تندوف، من إحباط نشاط شبكة متكونة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 19و25 سنة.

العملية جاءت بناءً على نداء وارد إلى مصالح أمن الولاية للتبليغ عن تعرض أحد المحلات التجارية الخاصة ببيع قطع غيار السيارات للسرقة ،

واستغلالا للمواصفات المقدمة لأحد المشتبه فيهم باشرت قوات الشرطة عملية البحث والتحري التي تكللت بضبط وتوقيف أحد أفراد الشبكة بالقرب من مسكنه العائلي،

وهو بصدد إدخال الأشياء المسروقة إلى المسكن السالف الذكر ليتم تحويله مباشرة إلى مقر المصلحة ،

حيث كشفت مجريات التحقيق قيام المشتبه فيه بسرقة محل تجاري آخر(مكتبة) ،

بتاريخ نفس الليلة مع إخفاء الأشياء المسروقة بمكان مهجور قرب مسكنه العائلي،

مع تحديد هوية شركائه الثلاث وتوقيفهم ، بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق الأولي،

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة .