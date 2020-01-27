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أمن تندوف يُلقي القبض على شخص محل أمر بالقبض دوليا

أخبار الجزائر
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أمن تندوف يُلقي القبض على شخص محل أمر بالقبض دوليا
بقلم محمد لجرب

ألقت، مصالح أمن ولاية تندوف، القبض، على شاب، في العقد الثالث من العمر، محل أمر بالقبض دوليا

ونجح، أفراد فرقة التفويضات القضائية التابعة لأمن ولاية تندوف، بفضل معلومات وردت إليهم حول المتهم.

وقد كان المعني محل بحث عن تهمة الضرب و الجرح بالسلاح الأبيض التي صدر في حقه عقوبة الحبس النافذ.

وبعد إيقافه وتحويل هذا الأخير المدعو “س س س” البالغ من العمر 31 سنة الأجنبي الجنسية، تبين أنه محل نشرية بحث.

متضمنة أمر بالقبض دولياعن تهمة جناية حيازة ونقل ووضع للبيع بطريقة غير مشروعة مواد مخدرة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

بالإضافة إلى جنحة التزوير و إستعمال المزور في وثائق إدارية.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف طبقا لإجراءات المثول الفوري.


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