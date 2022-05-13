أمن توقرت يضع حدا لعصابة أحياء تعتدي على المسنين

اوقفت مصالح الأمن في توقرت مشتبه به متلبس بالجرم يقوم بالاعتداء على سيدة مسنة بإحدى المناطق المعزولة.

كما تم ايقافمشتبه فيهما آخران،حيث تبين في خضم التحريات انهم يقومون باستدراج ضحاياهم من كبار السن من خلال انتحال صفة جمعية خيرية تقوم بتوزيع قفة رمضان.

وكذا مادتي القمح الصلب (السميد) وزيت المائدة اللتين عرفتا ندرة حادة خلال الشهر الفضيل.

ثم استبعادهم لأماكن مهجورة داخل او خارج إقليم الاختصاص (غابات و صحاري) ليتم القيام بالاعتداء عليهم وتجريدهم من ممتلكاتهم، حيث بلغ عدد ضحاياهم 26 ضحية.

وتم حجز خلال هذه العملية دراجتين ناريتين مفككتين عدما تمت عملية بيعهما من طرف المشتبه فيهم.

بالإضافة الى 8 هوات نقالة، ثمانية وثلاثون ألف دينار جزائري، تذكرتي سفر من اجل استعمالها للهروب الى الولايات الشمالية.

و9 أسلحة بيضاء، بالإضافة الى كمامتين من اجل استعمالهما للتمويه.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية حيث صدر في حقهم أمر ايداع.

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