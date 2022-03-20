أمن توقرت يوقف شخصين ويحجز أكثر من 12700 قرص مهلوس
أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث، خلال اليومين الأخيرين شخصين في العقد الثاني من العمر، كما حجزت اكثر من 12700 قرص مهلوس.
وتعود تفاصيل العملية، اثر معلومات مؤكدة تفيد بعبور مركبة مخبئ على مستواها كمية من الحبوب المهلوسة.
ليتم إعداد خطة أمنية محكمة، والترصد للمركبة وبعد توقيفها وإخضاعها لعملية التفتيش الدقيق ليعثر على كميات معتبرة من الحبوب المهلوسة ومبالغ مالية من عائدات الترويج
كما تم حجز كمية تقدر بـ 12750 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ ذات المنشأ الأجنبي.
بالإضافة الى مبلغ مالي، يقدر بـ إثنا عشرة مليون سنتيم و6000آلاف دينار جزائري (126000دج)ومركبة سياحية إستعملها المشتبه فيهما لنقل الحبوب المهلوسة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث صدر في حقهما أمر إيداع.
طالع ايضا:
تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي من حجز كمية من الأقراص المهلوسة. و توقيف شخص في العقد الرابع من العمر.
تفاصيل العملية جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة حول عزم أحد الأشخاص ينحدر من إحدى الولايات الشرقية نقل كمية من الأقراص المهلوسة على متن حافلة لنقل المسافرين. ليتم إعداد خطة أمنية مكنت من توقيفه و حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر 1200 قرص.
وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.
طالع أيضا
الوادي: درك الحمراية يحجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية سابقا وخلال حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 48، بعد ورود معلومات بنقل وتهريب مؤثرات عقلية.
أين تم توقيف مركبة سياحية و تفتيشها ليتم العثور على 11 ألف و100 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف المركبة. وتوقيف صاحب المركبة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمراية فتحت تحقيق في القضية.
البويرة: تفكيك شبكة إجرامية تُروّج الأقراص المهلوسة بالأخضرية
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالأخضرية ولاية البويرة من تفكيك مجموعة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية تمت بحر الأسبوع الماضي. وذلك بعد تلقي مصالح الشرطة معلومات تفيد بترويج أحد المتهمين للمهلوسات العقلية وسط مدينة الأخضرية. حيث تم مداهمة منزل المشتبه فيه. ليتم العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة داخل المنزل، وكذا كمية اخرى داخل السيارة المحجوزة من نوع فولسفاكن.
كما قامت ذات المصالح، بتوسيع عملية البحث والتحري ليتم إلقاء القبض على باقي أفراد الشبكة. أين تمكنت مصالح الأمن من توقيف اربعة اشخاص وحجز اكثر من 1141 قرص من نوع ريفوتريل. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية والعملة الصعبة، قدر بنحو 5500 ارورو فئة 100 اورو. وكذا مبلغ 3600 اورو فئة 200 اورو. بالإضافة كذلك إلى إسترجاع سيارة سياحية وحجز كمية المؤثرات العقلية.