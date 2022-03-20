 أمن توقرت يوقف شخصين ويحجز أكثر من 12700 قرص مهلوس

أوقفت مصالح الأمن الحضري الثالث، خلال اليومين الأخيرين شخصين في العقد الثاني من العمر، كما حجزت اكثر من 12700 قرص مهلوس.

وتعود تفاصيل العملية، اثر معلومات مؤكدة تفيد بعبور مركبة مخبئ على مستواها كمية من الحبوب المهلوسة.

ليتم إعداد خطة أمنية محكمة، والترصد للمركبة وبعد توقيفها وإخضاعها لعملية التفتيش الدقيق ليعثر على كميات معتبرة من الحبوب المهلوسة ومبالغ مالية من عائدات الترويج

كما تم حجز كمية تقدر بـ 12750 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ ذات المنشأ الأجنبي.

بالإضافة الى مبلغ مالي، يقدر بـ إثنا عشرة مليون سنتيم و6000آلاف دينار جزائري (126000دج)ومركبة سياحية إستعملها المشتبه فيهما لنقل الحبوب المهلوسة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث صدر في حقهما أمر إيداع.

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تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي من حجز كمية من الأقراص المهلوسة. و توقيف شخص في العقد الرابع من العمر.

تفاصيل العملية جاءت إثر ورود معلومات مؤكدة حول عزم أحد الأشخاص ينحدر من إحدى الولايات الشرقية نقل كمية من الأقراص المهلوسة على متن حافلة لنقل المسافرين. ليتم إعداد خطة أمنية مكنت من توقيفه و حجز كمية من الأقراص المهلوسة تقدر 1200 قرص.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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