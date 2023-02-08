قناة النهار أمن: توقيف 12 شخص مشتبه فيه في قضية عصابة أحياء والشجار بالأسلحة بالعاصمة بقلم النهار أونلاين نشر في 08 فيفري 2023 - 22:09 شارك غرِّد أرسل 53 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/PRevK اقرأ أيضا زين عامر يطمئن الجزائريين.. موقع "تذكرتي" سيفتح بعد لحظات قناة النهار 01 فيفري مشاهد صـ.ـادمة وقف عليها أفراد الدرك الوطني ببوسعادة داخل مذبـ.ـح غير شرعي قناة النهار 03 فيفري أمن ولاية الجزائر يفكك شبكة مختصة في صناعة التشوتشنة قناة النهار 06 فيفري الثلوج تتسبب في قطع التيار الكهربائي ببوزيزي و سونلغاز تخصص فرق صيانة بعنابة قناة النهار 26 جانفي رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني قناة النهار 23 جانفي درك وطني: خلية اليقظة والمتابعة .. رصد لمختلف التدخلات الخاصة بالتقلبات الجوية قناة النهار 29 جانفي "بوقرة :" حضور اللاعبين القدامى لدعمنا تشجيع وفخر لنا قناة النهار 20 جانفي 3 وفيات في حادث اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين بسعيدة قناة النهار 03 فيفري مومن أيت قاسي: حذاري من منتخب النيجر.. لا يستسلم ويلعب على أخطاء المنافس قناة النهار 28 جانفي الشيخ النوي: طريق في بلعباس.. البوطوات كاين والضوء ماكاش قناة النهار 07 فيفري