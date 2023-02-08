إعــــلانات
قناة النهار

أمن: توقيف 12 شخص مشتبه فيه في قضية عصابة أحياء والشجار بالأسلحة بالعاصمة

بقلم النهار أونلاين
أمن: توقيف 12 شخص مشتبه فيه في قضية عصابة أحياء والشجار بالأسلحة بالعاصمة
  • 53
  • 0
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/PRevK
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر