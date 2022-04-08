أمن تيارت يضبط أكثر من 3 كغ من الكيف ويوقف 4 أشخاص

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 28 و51 سنة.

وذلك عن قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) بصورة غير شرعية لغرض البيع.

حيثيات القضية تعو إثر معلومات مستقاة حول وجود مجموعة إجرامية منظمة، بصدد نقل كمية من الكيف المعالج إلى مدينة تيارت من أجل إعادة ترويجها.

العملية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم على مستوى المخرج الشرقي لمدينة تيارت على متن مركبة سياحية.

ليتم إخضاعهم الى عملية التلمس الجسدي والمركبة الى التفتيش الدقيق ،بحيث تم ضبط وحجز 35 صفيحة من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 3 كلغ و250 غرام.

ليتم تحويلهم إلى المصلحة ومواصلة التحقيق في القضية، وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

أين أحال ملف القضية على قاضي الغرفة الثانية ، حيث صدر في حق أحدهم أمر إيداع فيما إستفاد البقية من رقابة قضائية وحجز المركبة.

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