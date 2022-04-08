أمن تيارت يضبط أكثر من 3 كغ من الكيف ويوقف 4 أشخاص
أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيارت 4 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 28 و51 سنة.
وذلك عن قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) بصورة غير شرعية لغرض البيع.
حيثيات القضية تعو إثر معلومات مستقاة حول وجود مجموعة إجرامية منظمة، بصدد نقل كمية من الكيف المعالج إلى مدينة تيارت من أجل إعادة ترويجها.
العملية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم على مستوى المخرج الشرقي لمدينة تيارت على متن مركبة سياحية.
ليتم إخضاعهم الى عملية التلمس الجسدي والمركبة الى التفتيش الدقيق ،بحيث تم ضبط وحجز 35 صفيحة من الكيف المعالج قدر وزنها بـ 3 كلغ و250 غرام.
ليتم تحويلهم إلى المصلحة ومواصلة التحقيق في القضية، وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.
أين أحال ملف القضية على قاضي الغرفة الثانية ، حيث صدر في حق أحدهم أمر إيداع فيما إستفاد البقية من رقابة قضائية وحجز المركبة.
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أشرف مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت، رفقة السلطات المحلية المدنية والعسكرية وممثلي المجتمع المدني على مراسيم وضع حيز الخدمة ثلاثة مقرات أمنية جديدة لدعم الهياكل الأمنية المتواجدة بالولاية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار الإستراتيجية المنتهجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني في مرافقة ومسايرة برامج الدولة المتعلقة بالأقطاب السكنية والحضرية الجديدة. من أجل توفير تغطية أمنية شاملة على مستوى الإقليم الوطني. وضمان المحافظة على إستتباب الأمن والطمأنينة.
كما أنجزت هذه المقرات الجديدة لدعم التغطية الأمنية لصالح المواطن وضمانا لأمنه وممتلكاته. حيث تم إنجاز مقر أمن دائرة مغيلة ، الأمن الحضري الأول بأمن دائرة السوقر. بالإضافة كذلك إلى مقر الأمن الحضري الحادي عشر بعاصمة الولاية.
كما إطلع مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن ولاية تيارت على كافة التجهيزات والوسائل المخصصة لهذه المنشأت الشرطية.
وفي ذات السياق حث مراقب الشرطة كريم حدادو رئيس أمن الولاية موظفي الشرطة المسخرين للعمل بهذه المقرات على ضرورة تقديم خدمة عمومية ترقى الى تطلعات المواطن. وتعزيز جسور التواصل الدائم معه في إطار مبدأ الشرطة الجوارية. والسهر على ضمان أمنه وحماية ممتلكاته. مع التحلي بالصرامة في تطبيق التدابير والإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الصحة العامة لمكافحة فيروس كورونا.