أمن تيارت ينفي العثور على قنبلة بالقرب من مسكن سيناتور سابق

نفت مصادر أمنية ما تم تداوله عن وجود قنبلة تقليدية الصنع بالقرب من محلات تاج السلطان حيث يقيم أحد نواب الشعب السابقين.

واعتبرت مصادرنا أنها مجرد إشاعة و كانت أنباء تم تداولها في الشارع عن العثور على قنبلة تقلبدية الصنع بالقرب من مسكن سيناتور سابق ومعها رسالة تهديد له.

وتدخلت عناصر الشرطة دون وجود أي شيء يذكر حسب مصدرنا وقد حاولت النهار مراراً الاتصال بالسيناتور السابق الا أنه تعذر علينا.

و أفادت مصادر مطلعة أن الامر لا يعدو أن يكون تصرف صبياني و ان لم يعرف سببه و هدفه.

من جهتها المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في القضية و من وراءها.

مع الإشارة فقد سبق أن تم وضع مجسم على اعتبار انه فنبلة تقليدية أمام مكتب الارندي في الانتخابات التشريعية الماضية.

و بعد فتحه عثر بداخله على اسلاك فقط كان الغرض منها التشويش لا غير