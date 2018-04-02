أمن تيارت يوقف شخصين قتلا مستثمرا في طولڤة ببسكرة
الضحية تنحدر أصوله من تيبازة
تمكنت مصالح الأمن الحضري الرابع بولاية تيارت من توقيف شاب تورط في جريمة قتل راح ضحيتها مستثمر ينحدر من ولاية تيبازة، بعد أن غدر به المتهم الموقوف برفقة شريك له.
وحسب المعلومات التي استقتها «النهار»، فإن المتهم المدعو «ح.م» البالغ من العمر 25 سنة وشريكه المدعو «ب.خ» البالغ من العمر 26 سنة كانا يعملان لدى الضحية المدعو «م.ف» لذي ينحدر من ولاية تيبازة الذي كان يستثمر في المجال الفلاحي، قبل أن تقع خلافات بينهم مؤخرا لم تعرف أسبابها ووصل الأمر إلى حد إقدامهما على قتله في منطقة غروس التابعة لبلدية طولڤة بولاية بسكرة ولاذا بعدها بالفرار على متن سيارة الضحية من نوع «كليو 3» إلى مقر مسكنهما ببلدية واد ليلي في تيارت.
وفور إبلاغ مصالح الدرك الوطني لبلدية طولڤة بالجريمة، شرع عناصرها في عملية تحقيقات أسفرت عن تورط المتهمين، ليتم إبلاغ مختلف المصالح الأمنية بولاية تيارت التي كثفت هي الأخرى من تحريانها، قبل أن ترد معلومات إلى مصالح الأمن الحضري الرابع بتيارت عن تواجد المتهم الرئيسي المدعو «ح.م» قرب الجامعة، حيث تم الترصد له وتوقيفه وهو بصدد ركوب السيارة، قبل أن يتم تسليمه إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية. واد ليلي التي أوقف مصالحها شريكه المدعو «ب.خ» في وقت متزامن، ومن المنتظر أن يتم تحويل المتهمين إلى فرقة الدرك الوطني لبلدية طولڤة المكلفة بملف القضية لمعرفة الملابسات الحقيقة وراء الجريمة.
التعليقات (0)