أمن تيارت يوقف 3 أشخاص ويحجز أزيد من 30 وحدة “خمر”

تمكنت مصالح أمن دائرة الرحوية بولاية تيارت، من توقيف ثلاثة أشخاص، بتهمة بيع المشروبات الكحولية من دون رخصة و حمل سلاح أبيض محظور بدون مبرر شرعي.

ويتعلق الأمر بكل من “ل،ي 32 سنة|”، “ب،م 23 سنة”، و المدعو”ق،أ 32 سنة” حيث و على إثر دوريات لعناصر الشرطة على مستوى أحد أحياء بلدية الرحوية.

لفت إنتباههم إلى سيارة مشبوهة على متنها ثلاثة أشخاص ، بعد إخضاعها لعملية التفتيش ضبط بداخلها على كمية من المشروبات الكحولية المقدرة بـ38 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام.

بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور “سيف”، ليتم تحويلهم إلى المصلحة وفتح تحقيق في القضية، أين تم تقديم المشتبه فيه أمام وطيل الجمهورية.

أين صدر في حق المدعو”ل ي” سنتين حبس نافذة مع أمرالإيداع وغرامة مالية قدرها 20.000 دج.

فيما صدر في حق كل من المدعو “ب،م” والمدعو “ق،أ”، ستة أشهر حبس نافذة مع الإفراج المؤقت.