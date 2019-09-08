أمن تيبازة يسترجع مسدسا سرقه كهل من شرطي

أطاح عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية تيبازة، مساء اليوم، بكهل يبلغ من العمر 50 سنة، قام بسرقة مسدس شرطي.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت ل-“النهار أونلاين”، فإن عملية الشرطة جاءت إثر تلقي بلاغ من شرطي بشأن ضياع سلاحه الناري الشخصي.

وأوضحت المصادر أن الشرطي نسي سلاحه داخل مرحاض أحد المقاهي بميناء تيبازة، وفور عودته لاسترجاعه اكتشف فقدانه ليشتبه في شخص في الخمسينات من العمر تنحدر أصوله من عين تاغورايت.

وبعد قيامه بالتبليغ، تحرك أفراد الفرقة الجنائية بعد عمل إستعلاماتي، ليتم تحديد هوية سارق المسدس.

وبعد التعرف على هوية الجاني تم التعامل بسرية مع المعلومات الواردة بشأنه لتفادي فراره، أين جرى الترصد له وتوقيفه بنواحي بلدية تيبازة.

وانتهت العملية باسترجاع المسدس المسروق من الشرطي، في الوقت الذي تجري تحقيقات معمقة مع الجاني.