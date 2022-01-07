أمن تيبازة يطيح بامرأة محتالة أنشأت مدرسة وهمية للتكوين في شبه الطبي!

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، امرأة في الأربعينات من عمرها، قامت بالنصب والاحتيال على المواطنين بإنشائها مدرسة وهمية للتكوين في المجال شبه الطبي والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستنادا لمصدر أمني، عالجت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قضية تتعلق بقيام امرأة في عقدها الأربعين من العمر، تنحدر من ولاية تيبازة، بإنشائها مدرسة وهمية بغرض النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في المشاركة في الدورات التكوينية في المجال شبه الطبي. وهذا عن طريق مناشير و إعلانات على صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

التحقيق في القضية أسفر عن توقيف المشتبه فيها الرئيسية وحجز في العملية 26 شهادة نجاح مزوّرة وملفات إدارية خاصة بالمتربصين لإجراء التكوين و03 أختام تحمل اسم المدرسة الوهمية، وكذا لوازم طبية كانت تستعمل في عملية التكوين.

ليتم تحويل المشتبه فيها إلى مقر المصلحة، أين تم تحرير محضر قضائي ضدها بموجبه قدمت أمام وكيل الجمهورية بمحكمة تيبازة.

العاصمة.. توقيف إمرأة احتالت على العديد من المواطنين في مبالغ مالية

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف مشتبه فيها احتالت على العديد من المواطنين في مبالغ مالية بعد أن وعدتهم بالحصول على تأشيرات سفر.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، إنطلقت قضية الحال، بعد تلقّي مصالح فرقة الشرطة القضائية بزرالدة لشكوى من طرف مالك محل لكراء السيارات بمدينة اسطاوالي.

وجاء في الشكوى، تعرض الضحية لخيانة الأمانة من قبل إمرأة تعتبر زبونة لديه في المحل، قامت بكراء سيارة من محلّه.

وأورد الضحية، أنه وبعد انتهاء المدّة المتفّق عليها، رفضت الزبونة إرجاع السيارة وتسديد الديون المستحقّة.

وعليه، باشرت عناصر الفرقة تحرّياتها وبتمديد الإختصاص تمّ توقيف المشتبه فيها واسترجاع المركبة محل التحقيق.

وبعد تفتيش المركبة، تمّ ضبط 13 جواز سفر صادر عن السلطات الرسمية، وملفّات إدارية مختلفة لأشخاص آخرين.

بالإضافة إلى 21 وصل تحويل مبالغ مالية بقيمة مختلفة في حسابات بريدية جارية بأسماء مختلفة.

وكذا 3 صكوك بريدية مشطوبة جميعها خاصة بالضحايا، وهيكل ختم دائري الشكل.

وبمواصلة للتحرّيات، تبيّن أنّ المشتبه فيها كانت تنصب على العديد من المواطنين. ويأتي هذا من خلال حصولها على مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والصعبة، مقابل حصولهم على تأشيرات سفر “شنغن” قصد العمل في دول أجنبية.

وهو ما أكّده أغلب الضحايا التي جاءت تصريحاتهم متطابقة والتي جاء في طيّها إدّعاء المشتبه فيها بامتلاكها لشركة بدولة أجنبية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيها أمام الجهات القضائية المختصّة إقليميا.

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